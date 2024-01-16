الثلاثاء 16-01-2024
الوكيل الاخباري
 

ترفيعات واسعة في الجمارك - أسماء

وزير إسرائيلي: تخفيض عمليات الجيش في غزة وتقليص القوات أمر خاطئ

مباحثات بين الأردن والعراق لتعويض كميات النفط التي لم يتم استلامها في تشرين الثاني الماضي

24285 شهيداً في غزة منذ الـ 7 من اكتوبر

فرنسا: إيران تنتهك سيادة العراق وتساهم في تصعيد التوترات الإقليمية

إيران: أطلقنا صواريخ باتجاه العراق وسوريا لردع تهديدات أمنية

قطر : الخيار العسكري لن يحل الأزمة في البحر الأحمر

القسام تعلن عن قصف مغتصبة "نتيفوت" برشقة صاروخية

الشواربة: الأعمال الهندسية في أبراج السادس شارفت على الانتهاء

العراق يستدعي القائم بالأعمال الإيراني للاحتجاج على هجمات أربيل

عاجل

ارتفاع عدد شهداء غزة الى 24285 منذ الـ 7 من اكتوبر

الثلاثاء، 16-01-2024 11:44 ص

صندوق توفير البريد يطلق 19 خدمة إلكترونية

315372489_1080910295933199_7526683634943270772_n


الوكيل الإخباري - أطلق صندوق توفير البريد الأردني 19 خدمة إلكترونية خاصة بخدماته.

وقالت الناطق الإعلامي للصندوق ليما عمايرة، اليوم الثلاثاء، إنه تم اختيار 5 خدمات إلكترونية كمرحلة أولى وهي: فتح حساب "جاري، توفير، وديعة"، طلب كتاب ملاءة مالية "لمن يهمه الأمر"، طلب كتاب التزام، طلب كتاب براءة ذمة وطلب إعادة الأمانات- رديات.

اضافة اعلان


وبينت انه للدخول على هذه الخدمات يجب تفعيل الهوية الرقمية أولا ومن ثم الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بالصندوق www.psf.gov.jo والدخول الى تطبيق سند واختيار الخدمات الإلكترونية ومن ثم الخدمة المطلوبة.

يذكر أن صندوق توفير البريد الأردني قام بتطبيق نظام مصرفي ومالي في شهر حزيران العام الماضي بأحدث التقنيات وأتمتة جميع عملياته وخدماته الأساسية من خلال تطوير أنظمة، تطبيقات محوسبة شاملة ومتكاملة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202431011922112202

ترفيعات واسعة في الجمارك - أسماء

417372627_680406064266631_6936763932900662518_n

التعامل مع 1209 حالات اسعافية خلال 24 ساعة

صهاريج نفط

مباحثات بين الأردن والعراق لتعويض كميات النفط التي لم يتم استلامها في تشرين الثاني الماضي

62a980ff12ecc

الشواربة: الأعمال الهندسية في أبراج السادس شارفت على الانتهاء

620fc3d823d18

الشواربة: 252 مليون دينار كلفة صيانة وتعبيد الشوارع وخطوط تصريف الأمطار والأنفاق والجسور

الصفدي 2

وزير الخارجية: الفشل في إنهاء العدوان على غزة سيكون له تداعيات خطيرة

أخبار متعلقة
65a53522d891c

تشكيل فريق عمل لمتابعة وصول الحاويات لميناء العقبة

12024492639337351532

المركزي يُصدر تعميماً لشركات الصرافة العاملة في المملكة

WhatsApp Image 2023-12-31 at 10.56.03 AM

البريد الأردني يطرح طوابع تذكارية لزفاف ولي العهد

WhatsApp Image 2023-12-28 at 12.40.33 PM

العربية للطاقة المتجددة تدعو المستثمرين إلى فتح مصنع للسيارات الكهربائية في الأردن

1703581373047

سفارة أذربيجان: أبناء الجالية الأذرية يحظون بالرعاية والاهتمام في الأردن

1703423279552

البريد يسلم الأمانة نسخة من الإصدار الخاص بطوابع عمان القديمة