صندوق توفير البريد يطلق 19 خدمة إلكترونية

الوكيل الإخباري - أطلق صندوق توفير البريد الأردني 19 خدمة إلكترونية خاصة بخدماته.



وقالت الناطق الإعلامي للصندوق ليما عمايرة، اليوم الثلاثاء، إنه تم اختيار 5 خدمات إلكترونية كمرحلة أولى وهي: فتح حساب "جاري، توفير، وديعة"، طلب كتاب ملاءة مالية "لمن يهمه الأمر"، طلب كتاب التزام، طلب كتاب براءة ذمة وطلب إعادة الأمانات- رديات.

اضافة اعلان



وبينت انه للدخول على هذه الخدمات يجب تفعيل الهوية الرقمية أولا ومن ثم الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بالصندوق www.psf.gov.jo والدخول الى تطبيق سند واختيار الخدمات الإلكترونية ومن ثم الخدمة المطلوبة.



يذكر أن صندوق توفير البريد الأردني قام بتطبيق نظام مصرفي ومالي في شهر حزيران العام الماضي بأحدث التقنيات وأتمتة جميع عملياته وخدماته الأساسية من خلال تطوير أنظمة، تطبيقات محوسبة شاملة ومتكاملة.