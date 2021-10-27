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الأربعاء، 27-10-2021 07:47 م

الضمان الاجتماعي : الانتهاء من وضع المسودة الأولى للتأمين الصحي

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الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي، أنها انتهت من وضع المسودة الأولى لنظام التأمين الصحي الذي سيطبق على المؤمن عليهم المشمولين في الضمان من خلال منشآت القطاع الخاص، والمتقاعدين من غير المشمولين بالتأمين الصحي الحكومي أو العسكري وأفراد عائلاتهم أيضا، مشيرة إلى أنه سيجري وضع مجموعة من الضوابط والشروط للمستفيدين من المؤمن عليهم العاملين أو المتقاعدين المشمولين في هذا التأمين.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها مرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية "تمكين" للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بعنوان "التأمين الصحي في الضمان الاجتماعي ما له وما عليه".

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