الأحد 05-12-2021
الوكيل الاخباري

الضمان الاجتماعي تحدّث بطاقات تقديم الخدمة وتستغني نهائياً عن الوثائق المطلوبة في غالبية خدماتها

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الأحد، 05-12-2021 09:22 م

الضمان الاجتماعي تحدّث بطاقات تقديم الخدمة وتستغني نهائياً عن الوثائق المطلوبة في غالبية خدماتها

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إعادة هندسة العمليات والخدمات التي تقدمها والحدّ بشكل كبير من الوثائق المطلوبة لدرجة الاستغناء نهائياً عن الوثائق لغالبية الخدمات التي تقدمها لجمهورها وبما يتوائم مع خدماتها الإلكترونية، وبذلك تستغني عن النمط التقليدي في إحضار الوثائق من الجهات المختلفة نتيجةً لربطها الإلكتروني بقواعد البيانات مع تلك الجهات.

وبيّنت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنها عملت على تحديث مصفوفة الوثائق المطلوبة من (المؤمن عليهم الأردنيين) والمطلوبة لغايات الاستفادة من المنافع التأمينية والتي حرصت فيها على تقديم الخدمات المطلوبة دون الحاجة لإرفاق الوثائق في غالبية الخدمات، انطلاقاً من حرصها على توفير خدماتها بأسهل الطرق وبما يوفّر الوقت والجهد على جمهورها، مضيفةً أنه بإمكان جمهورها الاطلاع على مصفوفة الوثائق المطلوبة من المؤمن عليهم الأردنيين للتقدم للمنافع التأمينية من خلال الرابط التالي: (https://bit.ly/32UHGlX) .

وأضافت المؤسسة أنها اليوم أتمتت خدماتها بنسبة (99%) وأنها حريصة باستمرار على تحديث إجراءاتها وخدماتها وبما يحقق الغاية من التحوّل الإلكتروني في توفير خدمات سهلة وسريعة، مؤكدةً أنها وفّرت (29) مركز خدمة إلى جانب فروعها ومديرياتها في مختلف محافظات وألوية المملكة لتقديم الدعم والمساندة والتعريف بكيفية التعامل مع خدماتها الإلكترونية.

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