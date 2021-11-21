الضمان : نقل المصابين في الحالات الطارئة عبر طائرة إسعاف جوي

الوكيل الاخباري - وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اتفاقية مع مركز الإسعاف الجوي الأردني بهدف تعزيز خدمات تأمين إصابات العمل للمؤمن عليهم المصابين في الحالات الطارئة كالحوادث على الطرق الخارجية أو للحالات الحرجة التي تستدعي النقل الجوي الفوري إلى جهات طبية.



ووقع الاتفاقية عن مؤسسة الضمان مدير إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل وفاء جرادات وعن مركز الإسعاف الجوي الأردني الرئيس التنفيذي المقدم الركن الطيار عيسى عبد الكريم العفيف، بحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة.



وأكد الرحاحلة على أهمية الخدمات التي يضطلع بها مركز الإسعاف الجوي الأردني والتي تُعنى بحياة وسلامة الإنسان وهذا ما يمثل جوهر الحماية الاجتماعية التي يوفّرها قانون الضمان الاجتماعي، مشيراً بأن توقيع الاتفاقية سيمكّن المؤسسة من تقديم الإسعاف الجوي للمشتركين في الضمان الاجتماعي الذين يتعرضون إلى إصابات عمل وتتطلب حالتهم الاستفادة من هذه الخدمة.

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