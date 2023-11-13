الضمان الاجتماعي تُعلن عن توفر 28 خدمة إلكترونية جديدة على تطبيق سند

الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، اليوم الاثنين، عن توفير (28) خدمة إلكترونية إضافية جديدة على تطبيق سند الحكومي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

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وقال البيان، إن هدف إضافة خدمات جديدة، هو السماح للمواطنين للحصول على الخدمة من نافذة واحدة وبأسهل الطرق المتاحة، مبينة أن العدد الإجمالي لخدماتها التي تم توفيرها على تطبيق سند الحكومي وصل حالياً إلى (43) خدمة.



وبيّنت أن الخدمات التي تم إضافتها حالياً على تطبيق سند تتمثل ضمن محاور (خدمات المتقاعدين، خدمات المنتسبين اختيارياً، خدمات الأمومة، خدمات بدل التعطل عن العمل، خدمات تعويض الدفعة الواحدة، خدمة تبليغ شكوى المرض "إصابة العمل"، خدمات الشمول بالعمل الحرّ، خدمات بطاقة خصم "حياك"، والخدمات العامة)، مجددة دعوتها لجمهورها إلى تفعيل الهوية الرقمية للاستفادة من خدماتها المتوفرة عبر تطبيق سند.

