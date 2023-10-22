رابط إلكتروني لطالبي توظيف على الفئة الثالثة في مؤسسات حكومية

الوكيل الإخباري - نشر ديوان الخدمة المدنية، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ووزارتي الثقافة والداخلية، رابطاً إلكترونيًا لتدقيق بيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة المعلنة عن هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

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وأوضح الديوان في بيان، اليوم الأحد، أن بإمكان المتقدمين على هذه الوظائف الدخول على الرابط الإلكتروني: ‏http://tasweeq.csb.gov.jo/notes/login.php، ابتداءً من اليوم ولغاية 24 تشرين الأول الحالي، للاطلاع على نقاطهم التنافسية التي تم احتسابها وفقاً للوثائق المرفقة بطلب التوظيف وتدقيقها، وإرسال الملاحظات أو الاعتراضات، إن وجدت إلكترونياً من خلال شاشة البيانات.



وبين أنه لا يمكن إضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف، أو استلام الاعتراضات ورقياً، ولن يتم النظر في أية ملاحظة بعد انتهاء الفترة الزمنية المشار إليها أعلاه.