بيان من الضمان الاجتماعي للمتقاعدين حول الاستفادة من برنامج تقسيط

الوكيل الإخباري - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي متقاعديها الراغبين بالاستفادة من برنامج تقسيط، إلى ضرورة الاطلاع على الجهات المعتمدة في البرنامج والمنشورة على موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.ssc.gov.jo/takseet/ .

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وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، على ضرورة قيام المتقاعد الراغب بالاستفادة من برنامج تقسيط بتحديث بياناته الأساسية من خلال مراجعة أقرب فرع ضمان اجتماعي أو مديرية للمؤسسة إليه، وذلك حتى يتمكن المتقاعد من القيام بعملية الشراء ضمن البرنامج.



وحذرت المؤسسة المتقاعدين من تزويد بياناتهم الخاصة بهم لأي جهة دون حضورهم الشخصي عند عملية الشراء، وكذلك عدم اللجوء إلى أي جهات خارجية غير معتمدة في البرنامج لغايات الاستفادة من برنامج تقسيط.

