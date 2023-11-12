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الأحد، 12-11-2023 01:55 م

اعلان صادر عن الضمان الاجتماعي حول الاشتراك الاختياري

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الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن عدد المشتركين اختيارياً خلال الأشهر العشر الأولى من العام الحالي 2023 بلغ (17573) مشتركاً ليصل عدد المشتركين اختيارياً الفعالين حالياً إلى (96970) مشتركاً.

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ودعت المؤسسة المواطنين الأردنيين الذين لا ينطبق عليهم الشمول الالزامي بالضمان وكذلك المغتربين الأردنيين العاملين خارج الأردن وربات المنازل الأردنيات إلى المبادرة بالاشتراك الاختياري لما يوفّره لهم ولأفراد أسرهم من مظلة حماية وأمان واستقرار، مشيرةً بأن الاشتراك الاختياري مكَّن عدداً كبيراً من المشتركين ممن لهم فترات اشتراك سابقة بالضمان وتوقف اشتراكهم لأسباب مختلفة، أو نتيجة حصولهم على فرص عمل خارج المملكة، أو ربات منازل أردنيات من الاشتراك واستكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهم رواتب تقاعدية، كما وفّر لهم هذا الاشتراك أيضاً الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية.


وأوضحت المؤسسة أن الاشتراك الاختياري بالضمان متاح من خلال حساب المؤمن عليه في موقع المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيقها على الهاتف الذكي باسم (الضمان الاجتماعي الأردني)، أو عبر تطبيق سند الحكومي، شريطة إكمال سن السادسة عشرة وعدم تجاوز سن (55) سنة بالنسبة للأنثى و(60) سنة بالنسبة للذكر في حال كان اشتراكهم بالضمان للمرة الأولى، وأيضاً متاح الاشتراك الاختياري لمن أكمل سن الـ (60) للذكر أو (55) للأنثى أو تجاوزها وكان له اشتراكات سابقة بالضمان ولم تسوى حقوقهم عنها.


ووجهت المؤسسة دعوتها للتواصل معها لأي سؤال أو استفسار متعلق بالاشتراك الاختياري عبر خدمة الدردشة التفاعلية (تشات بوت) على موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo، أو عبر بريدها الرسمي[email protected] أو الاتصال معها بأي وقت من داخل الأردن على الرقم (117117) أو من داخل وخارج الأردن على الرقم (065008080).

 




 

 


 

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