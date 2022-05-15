الضمان الاجتماعي يعلن عن أعداد المؤمن عليهم خلال الربع الأول من العام الحالي 2022

الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن عدد المؤمن عليهم خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 بلغ (1423) ألف مؤمن عليه بنسبة نمو بلغت (8%) مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي حيث بلغ عددهم (1318) ألف مؤمن عليه



كما بلغت نسبة نمو المشتركين اختيارياً (2.8%) في الربع الأول من العام الحالي حيث تجاوز عدد المؤمن عليهم المشتركين اختيارياً (80.3) ألف مؤمن عليه مقارنة مع (78.1) ألف مؤمن عليه في نهاية الربع الأول من العام الماضي 2021.



وبينت المؤسسة أن أعداد العاملين المشمولين في أكبر 100 منشأة مشغلة للعمالة في الربع الأول من عام 2021 قد ارتفع من (173) ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021 إلى (177.1) ألف عامل في الربع الأول من العام الحالي 2022، أي بمعدل نمو بلغ (2.4%).



وأشارت المؤسسة بأن أعداد المشتغلين الأردنيين في هذه الشركات والمؤسسات قد نما خلال الفترة نفسها بنسبة (1.1%)، مقابل نمو في عدد المشتغلين غير الأردنيين بنسبة (5.4%).

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