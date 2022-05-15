الأحد 15-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

البلقاء التطبيقية توقع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات المختصة في المجال التقني

جامعة الدول العربية تؤبن الشيخ خليفة بن زايد

الصين : المنطاد العائم المطوّر ذاتيا يصل إلى ارتفاع قياسي

الضمان الاجتماعي يعلن عن أعداد المؤمن عليهم خلال الربع الأول من العام الحالي 2022

عجلون : انطلاق معسكر بيئي سياحي في صخرة

يوم طبي مجاني في جمعية بيت يافا غربي إربد غداً

اختتام ورشة تدريبية حول المشاركة السياسية والشباب

ديوان الخدمة ومجلس الخدمة العامة العراقي يبحثان تأطير التعاون الثنائي

المؤسسة التعاونية تبحث مع اتحاد الفلاحين العرب تعزيز آليات العمل المشترك

إصابة 45 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال في البيرة

الأحد، 15-05-2022 08:13 م

الضمان الاجتماعي يعلن عن أعداد المؤمن عليهم خلال الربع الأول من العام الحالي 2022

5202211191036532430234


الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن عدد المؤمن عليهم خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 بلغ (1423) ألف مؤمن عليه بنسبة نمو بلغت (8%) مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي حيث بلغ عددهم (1318) ألف مؤمن عليه

كما بلغت نسبة نمو المشتركين اختيارياً (2.8%) في الربع الأول من العام الحالي حيث تجاوز عدد المؤمن عليهم المشتركين اختيارياً (80.3) ألف مؤمن عليه مقارنة مع (78.1) ألف مؤمن عليه في نهاية الربع الأول من العام الماضي 2021. 

وبينت المؤسسة أن أعداد العاملين المشمولين في أكبر 100 منشأة مشغلة للعمالة في الربع الأول من عام 2021 قد ارتفع من (173) ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021 إلى (177.1) ألف عامل في الربع الأول من العام الحالي 2022، أي بمعدل نمو بلغ (2.4%).

وأشارت المؤسسة بأن أعداد المشتغلين الأردنيين في هذه الشركات والمؤسسات قد نما خلال الفترة نفسها بنسبة (1.1%)، مقابل نمو في عدد المشتغلين غير الأردنيين بنسبة (5.4%).

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

البلقاء التطبيقية توقع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات المختصة في المجال التقني

5202214231613237532513

عجلون : انطلاق معسكر بيئي سياحي في صخرة

10202115225723809617552

يوم طبي مجاني في جمعية بيت يافا غربي إربد غداً

2202214153745710610857

اختتام ورشة تدريبية حول المشاركة السياسية والشباب

w

ديوان الخدمة ومجلس الخدمة العامة العراقي يبحثان تأطير التعاون الثنائي

e

المؤسسة التعاونية تبحث مع اتحاد الفلاحين العرب تعزيز آليات العمل المشترك

أخبار متعلقة
220202522407339301438

اعلان هام من الضمان الاجتماعي للاستفادة من برنامج تقسيط

4202224215612574955217

قرار صادر عن الضمان الاجتماعي اليوم الخميس - صورة

4202212104932256032864

اعلان هام من الضمان الاجتماعي بشأن رواتب المتقاعدين