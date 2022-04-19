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الثلاثاء، 19-04-2022 10:24 م

اعلان هام من الضمان الاجتماعي بشأن رواتب المتقاعدين

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تطويرها لخدمات المتقاعدين على موقعها الإلكتروني، وذلك بالسماح للمتقاعدين بإمكانية الاطلاع على تفاصيل رواتبهم التقاعدية والرواتب التقاعدية التاريخية مبيناً فيها كافة العلاوات والاقتطاعات. 

وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنه بإمكان المتقاعد اليوم الاطلاع على تفاصيل راتبه التقاعدي وكافة الاقتطاعات الشهرية من خلال دخوله لحسابه الشخصي على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) ومن خدمات المتقاعدين الدخول لخدمة تفاصيل الراتب التقاعدي للاطلاع على راتبه الذي تم تخصيصه له لأول مرة عند حصوله على الراتب التقاعدي، بالإضافة إلى إمكانية دخوله على خدمة الرواتب التقاعدية التاريخية للاطلاع على تفاصيل رواتبه التقاعدية للأشهر المصروفة سواء لنفس الشهر أو للشهر المتوقع تحويل الراتب عنه.

وأضافت المؤسسة أن توفيرها لهذه الخدمات يأتي في ضوء سعيها نحو تطوير خدماتها بما يلبي طموحات متقاعديها ورغباتهم وذلك بالاطلاع على كافة تفاصيل رواتبهم التقاعدية بما في ذلك أي اقتطاعات لمختلف أنواع السلف وغيرها من الاقتطاعات.

وأشارت المؤسسة إلى أن مركز اتصالها الموحد (117117) يستقبل كافة الاستفسارات حول هذه الخدمات التي وفّرتها عبر موقعها الإلكتروني، إضافة إلى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك، تويتر، انستغرام، اليوتيوب، بودكاست الضمان).

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