الضمان الاجتماعي يهيب بالمواطنين : أبلغوا عن هؤلاء

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنس القضاة، إن بعض أصحاب العمل يرفضون انتساب موظفيهم ضمن نظام الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن المؤسسة أتاحت وسائل التبليغ الإلكترونية السرية، حيث يتم إرسال فرق تفتيشية إلى المنشآت لتثبيت اشتراك العاملين بصورة رجعية، وفقًا للإطار القانوني.



وأوضح القضاة، في تصريحات صحفية أنه لا يمكن شمول العاملين في مؤسسة غير مسجلة تجاريًا ولا تحمل ترخيصًا مهنيًا.



وأضاف القضاة أن شمول العاملين بالضمان الاجتماعي بصورة رجعية يكبد صاحب العمل غرامات وفوائد إضافية، دون تحميل العاملين تكاليف مترتبة على الشمول الرجعي كعقوبات.

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