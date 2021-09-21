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الثلاثاء، 21-09-2021 05:07 م

الضمان: تخصيص 100% من أجر المؤمن عليه العامل في المنشآت المستفيدة من برنامج استدامة الأساسي

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن صدور البلاغ رقم (45) لسنـة 2021 والمتضمن تعديل برنامج استدامة الأساسي بحيث يخصص للعامل (100%) من أجره المعتمد يتحمل البرنامج (60%) منه فيما تتحمل المنشأة (40%) وذلك خلال الفترة الممتدة من 1/9/2021 ولغاية 31/12/2021.

وبينت المؤسسة أنه وبموجب هذا البرنامج أصبحت نسبة الأجر المخصص للعامل (100%) بدلاً من (75%) كما كانت سابقاً، موضحةً أن المنشآت المستفيدة من هذا البرنامج هي التي سيتم تحديدها في التعليمات التي يصدرها مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأشارت المؤسسة إلى أنها ستقوم باقتطاع نسبة اشتراكات الضمان المترتبة على العامل اعتباراً من شهر أيلول الحالي وذلك من الأجر المخصص صرفه له، مؤكدةً أن تعديل هـذا البرنامج جاء بهدف تمكين العاملين في هذه المنشآت من الحصول على كامل أجرهـم.

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