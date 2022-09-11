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الأحد، 11-09-2022 03:02 م

الضمان تستحدث نافذة للرد على الإشاعات

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الوكيل الإخباري - أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم نافذةً إلكترونية باسم (غير صحيح) تهدف إلى تقديم المعلومة الدقيقة والصحيحة ودحض الشائعات بكل شفافية وموضوعية.

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وقالت المؤسسة في بيانٍ صحفي صادرٍ عن مركزها الإعلاميّ أن إطلاق النافذة جاء في إطار التزام المؤسسة بالمكاشفة والمصارحة مع جمهورها، ومواجهة الشائعات التي تؤرّق المجتمع وتؤثر سلباً على دور المؤسسة وعلى الثقة بينها وبين جمهورها.


وأكدت المؤسسة أن هذه النافذة ستكون أداة فاعلة في محاربة الشائعات، وحلقة من حلقات التواصل المباشر بين المواطنين والمؤسسة، بما تتضمنه من تفنيدٍ لشائعاتٍ وأخبارٍ مفبركةٍ يتم تداولها، وأن هذه الفكرة لا يمكن أن تكون بديلاً عن أي وسيلةٍ إعلاميةٍ وهي مكملةٌ لأدوار الإعلام، وفعالية هذه النافذة  تكمن عند ظهور الإشاعة لتبادر بتقديم المعلومة الصحيحة في وقتها الصحيح، وإغلاق المجال أمام التكهنات والشائعات.


وبيَنت المؤسسة أنه بإمكان أي مواطن الدخول إلى النافذة من خلال موقعها الإلكتروني    (www.ssc.gov.jo) ومن زاوية المركز الإعلامي الدخول إلى نافذة غير صحيح، أو زيارة النافذة مباشرةً على الرابط (https://www.ssc.gov.jo/wronge-and-true/) في أي وقت، داعيةً جمهورها إلى استقاء المعلومة الدقيقة من مصدرها الرسمي وفي وقتها ودون تأخير وعدم الالتفات للشائعات المغرضة من أي مصدر آخر.


 




 

 


 

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