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الضمان : تسهيلات لزيادة شريحة متلقي لقاح كورونا

السبت، 20-03-2021 09:14 ص

مرتبطة ببرنامج استدامة

الضمان : تسهيلات لزيادة شريحة متلقي لقاح كورونا

ضمان
الضمان الاجتماعي


الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بأنها تقوم بإجراء دراسة موسعة للمساهمة والمساعدة في الجهود الرامية لزيادة شريحة المتلقين للقاح كورونا.

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وحول شكل هذه الحزم وطبيعتها، أوضحت المؤسسة،وفق بيان اطلع "الوكيل الإخباري" عليه، بأنها ستكون في غالبها مرتبطة ببرنامج استدامة وتشمل أيضا مزيدا من التسهيلات والمنافع المرتبطة ببرامج مساند وتمكين اقتصادي (2).


كما بينت المؤسسة بأنها تعمل أيضا مع شركائها في القطاعين العام والخاص على اتخاذ تدابير متكاملة بتجاوز الظرف الوبائي الراهن، وفي هذا الصدد كشفت المؤسسة عن تعاونها مع مؤسسة الحسين للسرطان لتقديم تسهيلات تشجيعية مرتبطة بتأمين رعاية لعلاج السرطان وبين تلقي اللقاح.


وأكدت المؤسسة بأن تركيزها في المرحلة المقبلة سينصب على دعم جهود التعافي الاقتصادي وهو ما سينعكس إيجابا على القطاع الخاص والعاملين فيه وسينعكس بالإيجاب أيضا على الضمان الاجتماعي وديمومته المالية والتأمينية.

 

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