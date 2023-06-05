الضمان تعيد فتح باب جدولة السلف للمتقاعدين والمستحقين بشروط

الوكيل الإخباري -

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قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي أنس القضاة إنه بإمكان المتقاعدين والمستحقين الذين حصلوا على سلف مالية من قبل إجراء الجدولة عليها بعدة شروط.وبيّن القضاة لـ " الوكيل الإخباري" أنه يُشترط انقضاء نصف فترة سداد السلفة حتى يتمكن المتقاعد والمستفيد من قبول إجراءات الجدولة إذا كانت لأول مرة، وشرط تسديد كامل المبلغ عند إجراء الجدولة لمرة ثانية.وأوضح أن جدولة السلف تتبع نظام الأولية، بحيث تعطى الأولوية لمن لم يسبق له أن قدم طلب جدولة مالية.وكانت المؤسسة أعلنت بداية العام الحالي اغلاق جدولة السلف واستقبال طلبات السلف الشخصية إلكترونياً من المتقاعدين والمستحقين (الأرامل والوالدين) الذين يتقدمون بطلب السلفة لأول مرة.