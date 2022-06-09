الضمان تنظم ثلاث ورش تدريبية لموظفيها حول تأمين رعاية

الوكيل الاخباري - عقدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم أولى الورش التدريبية في غرفة تجارة العقبة التي تنظمها بالشراكة مع مؤسسة الحسين للسرطان، لتعريف موظفي خدمة الجمهور بجميع فروعها ومديرياتها في كافة محافظات المملكة وألويتها بتأمين رعاية التكافلي لتغطية العلاج في مركز الحسين للسرطان والأسس والتعليمات المتعلقة به.



وقال مدير إدارة فرع ضمان العقبة موسى الطراونة خلال افتتاحه الورشة أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن الحملة الإعلامية المشتركة مع مؤسسة الحسين للسرطان والتي تضمّن أحد بنودها تنفيذ ثلاث ورش تدريبية في أقاليم الجنوب، والوسط، والشمال لمقدمي الخدمة بهدف تعريف جمهور المؤسسة بتأمين رعاية وأهميته، وتنفيذاً لاتفاقية المؤسسة المبرمة مع مؤسسة الحسين للسرطان وتعزيزاً لنهج الشراكة والتعاون الذي تتبعه المؤسسة مع كافة المؤسسات الوطنية.



وأكد الطراونة أن خدمة الاشتراك بتأمين رعاية متاحة من خلال المنشأة أو بشكل فردي للمؤمّن عليهم والمتقاعدين عبر بوابة خدمات المؤسسة الإلكترونية www.ssc.gov.jo ، إضافة إلى توفير إمكانية تقسيط القيمة المستحقة على الاشتراك بالتأمين لمتقاعدي الضمان بهدف تخفيف الأعباء المالية لمعالجة السرطان على المرضى وذويهم، وكذلك تقديم خدمات نوعية مكملة لمتقاعديها ولمشتركيها بما يعزز من منظومة الحماية الاجتماعية التي توفرها.

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