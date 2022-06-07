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الثلاثاء، 07-06-2022 05:57 م

عجلون : ورشة عمل توعوية حول سرطان الثدي وعنق الرحم

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الوكيل الاخباري - نظم مركز "شابات عبين عبلين"، اليوم الثلاثاء ، ورشة عمل توعوية تثقيفية بعنوان"سرطان الثدي وعنق الرحم" بالتعاون مع البرنامج الأردني لسرطان الثدي ومركز الحسين للسرطان ،بمشاركة 15 شابة.

وأشارت المدربة ريما بعيرات إلى أهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي والرحم وتشخيصهما ومعرفة أسبابهما والتعريف بالخدمات التي يقدمها البرنامج لنشر الوعي والتثقيف للسيدات بضرورة الكشف المبكر لإنقاذ حياتهن.

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