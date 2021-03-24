الضمان: مستحقات مساند (1) الأحد

الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه بأن بدلات التعطل وفقاً لترتيبات برنامج مساند (1) المعدّل ستكون في حسابات المستفيدين يوم الأحد القادم الموافق 28 آذار.

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كما وأعلنت المؤسسة مؤخرا وتزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وتمكين المستفيدين من تلبية احتياجاتهم، فإن بدل التعطل عن الشهر الحالي وشهر نيسان القادم سيكون بواقع (70%) من الأجر الأخير المشمول للمستفيد بدلاً من (50%)، بحد أدنى (200) دينار بدلاً من (150) دينار وبحد أعلى (500) دينار بدلاً من (350) دينار.



وأوضحت المؤسسة بأن عدد المستفيدين من برنامج مساند (1) عن الشهر الحالي وصل إلى نحو (45) ألف مستفيد.

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