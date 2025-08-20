الناتو يعقد قمته لعام 2026 في أنقرة… ثاني استضافة للقمة في تركيا

11:19 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، أن قمة الناتو المقبلة ستُعقد يومي 7 و8 تموز 2026 في مجمع الرئاسة التركية في أنقرة.





وقال روته إن تركيا حليف قوي في الحلف منذ أكثر من سبعة عقود، وقدّمت مساهمات لا تُقدَّر بثمن في تعزيز الأمن المشترك.



وأضاف أن القمة المقبلة ستشكّل محطة مهمة لمواصلة الجهود الرامية إلى جعل الحلف "أقوى وأكثر عدالة وأكثر فاعلية، وقادرًا على التصدي للتحديات الحرجة التي تواجه أمن الحلف".



وتُعدّ هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها تركيا قمة للناتو، بعد قمة إسطنبول عام 2004، حيث تجمع هذه القمم قادة الحلف لبحث القضايا المحورية واتخاذ قرارات مشتركة بشأنها.



واستضافت مدينة لاهاي الهولندية، في 24 و25 حزيران 2025، آخر قمة لحلف شمال الأطلسي، بمشاركة قادة الدول الأعضاء الـ32، إلى جانب ممثلين من الاتحاد الأوروبي وعدد من الشركاء.



وأقرّ القادة، خلال القمة الأخيرة، رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التأكيد على المادة الخامسة من ميثاق الحلف، الخاصة بالدفاع المشترك، إضافة إلى مواصلة دعم أوكرانيا وتعزيز قدرات الردع.