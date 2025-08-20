بأنفه الكبير.. القط "بارني بابل" يخطف الأضواء عالميا (صور)

بارني، الذي كان يعيش كقط ضال في غابة بمدينة دونغانون، نُقل إلى الجمعية بعد بلاغ من السكان المحليين. وقد كشفت الفحوصات أن التورم في أنفه ناتج عن عدوى فطرية نادرة تُعرف بـ"كريبتوكوكس"، وليس ورمًا سرطانيًا.
الجمعية أكدت أن بارني يخضع لعلاج متقطع منذ عام، وأن حالته الصحية تتحسن تدريجيًا، مع تقلص حجم أنفه وظهور سلوكيات أكثر هدوءًا ووداعة.
وقالت المتطوعة لينسي جونز إن بارني "ودود جدًا"، وربما تم التخلي عنه لصعوبة حالته الصحية، مؤكدة أنه الآن بأمان ويتلقى الرعاية الكاملة.
بارني، الذي يحظى بمتابعة واسعة على وسائل التواصل، أصبح رمزًا للقطط التي تجاوزت صعوبات الحياة بفضل الحب والرعاية.
