السبت 05-12-2020
الوكيل الاخباري

الضمان يوضح تفاصيل برنامج استدامة

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السبت، 05-12-2020 10:03 ص

البرنامج مدته 6 أشهر

الضمان يوضح تفاصيل برنامج استدامة

ضمان
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي


الوكيل الإخباري - أكد الناطق الاعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، إن برنامج استدامة سيستهدف دعم أجور العاملين في القطاعات الأشد تضررا من جائحة كورونا وغير المصرح لها بالعمل.

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وبين في تصريحات صحافية ، أن البرنامج مدته 6 أشهر يستمر حتى نهاية آيار 2021، ويقدم دعم للعاملين في المنشآت الأكثر تضررا قيمته 75% من الأجر الخاضع للضمان، ويكون مناصفة بين المؤسسة وصاحب العمل، فيما سيتحمل البرنامج كافة أجر العامل في القطاعات غير المصرح لها في العمل، اضافة لدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.


وأضاف المجالي ، أنه تخفيفاً للأعباء المترتبة على المنشآت المتضررة وللحفاظ على الأنشطة الاقتصادية وفرص العمل توجهت الحكومة لدعم هذه المؤسسات.

ولفت إلى أن الضمان الاجتماعي ستفتح باب التقديم للبرنامج بحد أقصى نهاية كانون أول الجاري، وسيكون عبر منصة الكترونية يتم العمل على انجازها حالياً،منوها إلى أن برنامج استدامة دعم غير مسترد للعاملين والمنشآت.

 

 

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