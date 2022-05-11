الضمان يوضح حول حساب تكافل .. المستفيدون وآلية التبرع

الوكيل الإخباري - قالت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، إن حساب التمكين الاجتماعي (تكافل) هو حساب تتكون موارده من تبرعات المنشآت والأفراد الراغبين بالتبرع لهذا الحساب لغايات تمكين المؤمن عليهم الأردنيين وأبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة من الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة.

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وأشارت المؤسسة، إلى أن التبرع يكون من خلال تغطية الفروقات المالية المطلوبة، وذلك في حال إكمال المؤمن عليه سن الشيخوخة 60 للذكر و 55 للأنثى، ولم يكمل الفترة المطلوبة للتقاعد 180 اشتراك، وعدم كفاية السلف الممنوحة من المؤسسة والرصيد الادخاري للمؤمن عليه في تغطية الشراء لإكمال هذه الفترة.



وأوضحت، أن التبرع يكون ايضاً في حالات وفاة المؤمن عليه المشترك اختياريا والمنقطع عن دفع الاشتراكات لفترة لا تزيد عن (60) اشتراك وعدم كفاية السلفة والرصيد الادخاري لتغطية كلفة الشراء من قبل الورثة.



وبينت المؤسسة أن آلية التبرع لحساب تكافل تكون من خلال خدمة كليك (CLiQ) المتوفرة عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني.



وقالت إن على المتبرع أن الدخول للحساب البنكي واختيار خدمة كليك من الشاشة الرئيسية أو خدمات التحويلات وتحديد الاسم المستعار ومن ثم اختيار اسم الحساب (TAKAFAL) وتحديد المبلغ المراد التبرع به ومن ثم تظهر شاشة بيانات باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وإرسال المبلغ.



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