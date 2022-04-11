الضمان يوضح حول نسب الاقتطاع من رواتب موظفي القطاع الخاص

الوكيل الإخباري - بينت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي نسب الاشتراكات على العامل وصاحب العمل، من الأجر الخاضع للاقتطاع في القطاع الخاص.

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وأشارت المؤسسة، وفقاً لرصد " الوكيل الإخباري" إلى أن نسبة الإقتطاع الشهري من الأجر تبلغ 21.5%، تقسم إلى 14.25% على صاحب العمل و7.5% على المؤمن عليه.



وأوضحت، أن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يتحمل فيها صاحب العمل 11% والمؤمن عليه 6.5%، وتأمين إصابات العمل يتحمل صاحب العمل 2% دون أي اقتطاع من العامل.



وحول تأمين الأمومة، قالت المؤسسة إن الاقتطاع يكون 0.75% على صاحب العمل دون أن يكون شيء على المؤمن عليها، وتأمين التعطل عن العمل، يأخذ من صاحب العمل 0.5% ومن العامل 1%.