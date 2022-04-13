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الأربعاء، 13-04-2022 11:08 ص

7 ملايين دينار إيرادات سنوية لصندوق الزكاة

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الوكيل الإخباري - قال المدير العام لصندوق الزكاة عبد السميرات، إن إيرادات الصندوق السنوية تبلغ 7 ملايين دينار، مشيرا إلى 145 ألف أسرة يقدم لها المساعدات سنويا من خلال برامج يقدمها الصندوق.اضافة اعلان


وأوضح السميرات أن 200 لجنة زكاة منتشرة في أنحاء المملكة تتبع لإدارة صندوق الزكاة، لافتا النظر إلى أن إيرادات لجان الزكاة تبلغ 18 مليون دينار.

واوضح انه بالمجمل يبلغ دخل صندوق الزكاة سنويا 26 مليون دينار، قائلا إن برامج الصندوق لا تقتصر على المساعدة النقدية الشهرية فقط.

ونوه إلى انه يوجد ما بين 100-130 مشروع تأهيلي في مناطق جيوب الفقر، الى جانب آلاف من المشاريع الإنتاجية كمنح غير مستردة.

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