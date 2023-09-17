الطاقة: انشاء مشاريع ربط كهربائي جديدة لجعل الأردن مركزاً إقليمياً

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أهمية مشاريع الربط الكهربائي القائمة، وإنشاء مشاريع ربط جديدة، لتعزيز النظام الكهربائي، وتطوير منظومة قطاع الطاقة، لجعل الأردن مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بجميع أشكالها.

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وأشار التقرير السنوي للوزارة للعام الماضي 2022، إلى أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي، على جهد 400، من خلال ربط محطة تحويل الريشة في الأردن، بمحطة القائم في العراق، لغاية تصدير 150 ميغاواط من الأردن إلى العراق وبشكل منعزل.



كما تم توقيع عقد بيع الطاقة الكهربائية إلى الجانب العراقي بتاريخ 27 أيلول 2020، ومن المتوقع تشغيل المشروع في الربع الرابع من عام 2024.



ووفقا للتقرير، أنه يجري العمل حالياً على تنفيذ خط ربط لتزويد الجانب العراقي على جهد 132، من خلال ربط محطة الريشة في الأردن، ومحطة الرطبة في العراق، حيث سيمكّن هذا الخط الجانب العراقي من تزويد أحمال منطقة الرطبة والمقدرة بحوالي 40 ميغاواط من الشبكة الكهربائية الأردنية، ومن المتوقع تشغيل المشروع في الربع الثالث من عام 2023.



وعن الخطط المستقبلية بيّن التقرير، أنه يتم تعزيز خط الربط ليصبح باستطاعة 1000 ميجاواط، ما يتطلب تعزيز الشبكة الوطنية شرقي المملكة من خلال إنشاء خطوط نقل بجهد 400، بطول 320 كم، بين الريشة والأزرق، وسيتم إجراء الدراسات التفصيلية للربط التزامني بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى.



وعن الربط الأردني المصري، ترتبط الشبكة الكهربائية الأردنية بالشبكة المصرية بشكل متزامن منذ عام 1999، بكيبل بحري جهد 400، يمتد عبر خليج العقبة بطول 13 كم وباستطاعة 550 ميغاواط، ويتم تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين بشكل سنوي.



ويجري العمل حاليا على اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الطرفين لرفع قدرة خط الربط بين البلدين إلى 1100 ميجاواط، ومن المتوقع أن يتم تشغيل المشروع نهاية عام 2026.



وبخصوص الربط الكهربائي الأردني السوري لتزويد لبنان، بيّن التقرير أنه تم توقيع اتفاقية عبور الطاقة الكهربائية من الأردن إلى لبنان عبر الشبكة السورية، وتم توقيع عقد تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية منذ بداية عام 2020، دون دخولهما حيز النفاد.



وفيما يتعلق بالربط مع السعودية، تم إعداد جميع الدراسات الفنية والاقتصادية والاتفاقيات المرتبطة بالمشروع (اتفاقية الربط واتفاقية التشغيل)، والاتفاقية التجارية، ويجري العمل حاليا بين شركات الكهرباء المعنية في البلدين للتوصل لصيغة نهائية لجميع اتفاقيات المشروع وتوقيعها، تمهيدا للبدء بتنفيذ المشروع.



وبحسب التقرير، فانه تم تشغيل محطة تحويل الرامة للربط مع فلسطين، ويجري العمل حاليا بين الطرفين لمضاعفة استطاعة خط الربط لتصبح 160 ميغاواط.