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الثلاثاء، 21-11-2023 02:02 م

الطاقة: توريد النفط العراقي إلى الأردن ما زال متوقفاً

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الوكيل الإخباري - قالت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية اماني العزام، إن توريد النفط العراقي إلى الأردن ما زال متوقفاً حتى اليوم، بسبب استمرار احتجاجات بعض الفصائل على الحدود الأردنية العراقية نتيجة للحرب على غزة.اضافة اعلان


ولم توضح العزام، في تصريح لـ " الوكيل الإخباري" موعداً متوقعا لاستئناف توريد النفط المُحمل بالصهاريج. 

وتوقفت حركة صهاريج النفط من خزانات جيهان في كركوك العراقية إلى الأردن، منذ نهاية الشهر الماضي، بعد أن قامت بعض الفصائل بإغلاق الطريق على الحدود، احتجاجاً على حرب الاحتلال على قطاع غزة. 

ووفقاً لبيانات شركة سومو النفطية العراقية، بلغ اجمالي الكميات المصدرة إلى الأردن الشهر الماضي ما يقارب 465 ألف برميل، بقيمة بلغت نحو 36 مليون دولار.

 




 

 


 

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