الطاقة توقع مذكرة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر

الوكيل الإخباري - وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس إدارة شركة ماس الأردنية للطاقة أحمد إسماعيل صالح، لإعداد دراسات جدوى لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في الأردن.

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وقال الخرابشة بعد توقيع المذكرة، إن المذكرة الموقعة مع الشركة تهدف إلى توليد 180 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء، وتحدد الإطار العام للتعاون لغايات تسهيل وتمكين الشركة من عمل دراسة جدوى أولية لإنشاء مشروع جديد للهيدروجين الأخضر، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الدراسات الأولية للشركة وفي ضوء النتائج ستدخل الوزارة معها في اتفاقية إطارية وصولا الى الاتفاقية الاستثمارية النهائية للمشروع.



وأضاف: "اليوم نجدد شراكتنا مع القطاع الخاص بتوقيع الاتفاقية الثامنة من نوعها في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء لتوسيع أطر الاستثمار في هذا المجال"، آملا بتحقيق رؤية الوزارة وطموحات قطاع الطاقة بأن يكون الأردن مركزا إقليميا وعالميا لإنتاج وتصدير الهيدروجين من خلال المذكرات الموقعة سابقا والمنوي توقيعها قريبا خلال مؤتمر الأطراف COP 28.



وأكد الوزير، التزام الوزارة والقطاع بتسهيل مهمة الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، وأنه يعد فرصة ثمينة للأردن والمستثمرين على حد سواء، باعتباره قطاعا واعدا في دول أوروبا.