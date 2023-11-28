الثلاثاء 28-11-2023
الوكيل الاخباري
 

رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش والاستخبارات فشلوا في 7 أكتوبر

إصابة جنديين إسرائيليين في انفجار عبوة شمالي غزة

كتائب القسام: ندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنود الهدنة

بتوجيهات ملكية سامية .. إخلاء أردنية وابنتها الفلسطينية وطفل آخر من غزة

بيان صادر عن حماس بشأن الأسرى

ولي العهد يزور مصابي المستشفى الميداني بمدينة الحسين الطبية - صور

حاملة المروحيات الفرنسية "ديكسمود" ترسو في مصر لاستقبال الأطفال المصابين من غزة للعلاج

واشنطن بوست تتحدث عن صفقة موسعة بين اسرائيل وحماس

الخارجية: فريق من السفارة الاردنية يقدم خدمات قنصلية بالخُبر السعودية

في خرق متواصل للهدنة: إصابة أربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

عاجل

رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش والاستخبارات فشلوا في 7 أكتوبر

الثلاثاء، 28-11-2023 02:17 م

الطاقة توقع مذكرة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر

5c038cf4-4c92-4880-8aa3-f53a44e7e091


الوكيل الإخباري - وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس إدارة شركة ماس الأردنية للطاقة أحمد إسماعيل صالح، لإعداد دراسات جدوى لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في الأردن.

اضافة اعلان


وقال الخرابشة بعد توقيع المذكرة، إن المذكرة الموقعة مع الشركة تهدف إلى توليد 180 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء، وتحدد الإطار العام للتعاون لغايات تسهيل وتمكين الشركة من عمل دراسة جدوى أولية لإنشاء مشروع جديد للهيدروجين الأخضر، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الدراسات الأولية للشركة وفي ضوء النتائج ستدخل الوزارة معها في اتفاقية إطارية وصولا الى الاتفاقية الاستثمارية النهائية للمشروع.


وأضاف: "اليوم نجدد شراكتنا مع القطاع الخاص بتوقيع الاتفاقية الثامنة من نوعها في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء لتوسيع أطر الاستثمار في هذا المجال"، آملا بتحقيق رؤية الوزارة وطموحات قطاع الطاقة بأن يكون الأردن مركزا إقليميا وعالميا لإنتاج وتصدير الهيدروجين من خلال المذكرات الموقعة سابقا والمنوي توقيعها قريبا خلال مؤتمر الأطراف COP 28.


وأكد الوزير، التزام الوزارة والقطاع بتسهيل مهمة الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، وأنه يعد فرصة ثمينة للأردن والمستثمرين على حد سواء، باعتباره قطاعا واعدا في دول أوروبا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
999

بتوجيهات ملكية سامية .. إخلاء أردنية وابنتها الفلسطينية وطفل آخر من غزة

5

ولي العهد يزور مصابي المستشفى الميداني بمدينة الحسين الطبية - صور

وزارة الخارجية

الخارجية: فريق من السفارة الاردنية يقدم خدمات قنصلية بالخُبر السعودية

8e8ef288-eeef-445e-9c45-16ef047e9922

وظائف شاغرة في مؤسسات رسمية وجامعات - تفاصيل

وزارة التربية والتعليم

ورشة في مادبا حول قانون الضمان الاجتماعي

2JqAhsFrbw0xxwvggHTZMexls74v4l7UbH3FoxOc

حبس بائع مياه 5 سنوات غسل أموالًا واحتال على عرب

أخبار متعلقة
b548a483-a0be-43ed-b960-e0fdf21bbeff

الخرابشة: مراجعة قانون الطاقة المتجددة أصبح أمراً ملحاً

د. محمد القاسم الحمد

إنهاء القضيّة نهائيّاً أو إعلان دولة فلسطين

efd88093-90d4-4a17-bd57-15a090ff4296

الطاقة: الأردن يمتلك فرصا كبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر

main_image5d6fc85fea26a

الطاقة: توريد النفط العراقي إلى الأردن ما زال متوقفاً

WhatsApp Image 2023-11-11 at 6.09.38 PM

الأردن يترأس اجتماع لجنة المبادرة العربية لمعادن الطاقة النظيفة

2023_11_11_10_23_31

خبراء: وضع الأردن آمن بتوفر مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية