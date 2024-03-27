"الطفيلة التقنية" تحصل على أعلى تصنيف عالمي للجامعات

الوكيل الإخباري- حازت جامعة الطفيلة التقنية على أعلى تصنيف عالمي للجامعات ضمن معايير محددة بحصولها على خمس نجوم في نظام التقييم العالمي (QS Stars) للعام 2024.

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وقال رئيس الجامعة الدكتور بسام زعل المحاسنة إن الجامعة تقدمت بـ 290 نقطة في المجموع العام مقارنة بما حققته عام 2021، حيث حصلت الجامعة وقتها على ثلاث نجوم.

وأكد أن الجامعة تتخذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله منهجًا ومسارًا للتميز والتقدم والاستفادة من كل الفرص المتاحة في مختلف حقول العلم والبحث العلمي والتقنية.

وأشار المحاسنة إلى أهمية التصنيف الجديد في دفع تقدم الجامعة وحصولها على مزيد من مساحات التبادل العلمي والمنح والبحث العلمي، بالإضافة إلى اكتسابها سمعة متميزة وجاذبة تشير إلى تحقيق الجامعة شوطًا متقدمًا في سباق العلم والمعرفة والتدريس والبحث العلمي والبصمة الجامعية العالمية.

من جانبه، أوضح مدير مركز الاعتماد وضمان الجودة في الجامعة الدكتور عبدالله محمد عواد أن نظام التقييم العالمي (QS Stars) يقيس أداء الجامعة من خلال ثمانية معايير ومؤشرات محددة وتشمل أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بالإضافة إلى الأداء العام للجامعة، لافتًا إلى أن المعايير تشمل التعليم والتعلم، والسمعة التوظيفية، والعالمية، والبحث العلمي، والتعلم الإلكتروني، والابتكار، والشمولية، ومعيار قوة البرنامج والذي تميزت به كلية الهندسة من خلال برنامج البكالوريوس في هندسة القوى الكهربائية.







