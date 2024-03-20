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الأربعاء، 20-03-2024 02:36 م

الطفيلة التقنية تبحث مع وفد فرنسي التعاون المشترك

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الوكيل الإخباري- بحث رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور بسّام المحاسنة، مع وفد فرنسي أكاديمي، مجالات التعاون المشترك على المستويين الأكاديمي والبحثي.

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وناقش المحاسنة مع الوفد الذي يضم منسق تعليم اللغة الفرنسية في السفارة الفرنسية لوريس فيفاريلي، وكلارا جييت من قسم اللغات في المعهد الفرنسي، ومدير التسويق في المعهد الفرنسي فؤاد حدادين، آليات تطوير مهارات طلبة الجامعة سواء على صعيد المعرفة باللغة الفرنسية أو الثقافة والبرامج الجامعية.


وقدم المحاسنة تعريفا بالجامعة وبرامجها الأكاديمية وتخصصاتها، وخططها المستقبلية لتطوير برامجها، وتعزيز الصبغة التقنية في معظم تخصصاتها لمواكبة روح العصر، وتسليح الطلبة بالمعرفة التكنولوجية اللازمة لهم في سوق العمل.

 




 

 


 

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