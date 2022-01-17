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الإثنين، 17-01-2022 06:18 م

الطفيلة: الهلال الأحمر ينظم جلسة حول احتياجات المجتمع المحلي

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الوكيل الاخباري - نظمت جمعية الهلال الأحمر الأردني/ فرع الطفيلة، اليوم الاثنين، جلسة نقاشية بمشاركة مجموعة من المتطوعين وفريق من منظمة "انترسوس" الإيطالية بعنوان "تقييم الاحتياجات والواقع والتطلعات في محافظة الطفيلة".

وقال رئيس فرع الجمعية في الطفيلة جمال الحجاج إن الجلسة ركزت على حزمة أفكار إبداعية قدمها مجموعة من المتطوعين في الجمعية بمشاركة فريق من منظمة "انترسوس"، وتضمنت أبرز احتياجات المجتمع المحلي من الخدمات والمساعدات والمشروعات التي تسهم في الحد من مشاكل الفقر والبطالة . 

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