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السبت، 13-11-2021 12:43 م

الطفيلة: دعم مالي ضخم لتنمية مختلف القطاعات

كلمة_عن_الزراعة


الوكيل الاخباري- قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن تجربة مجالس المحافظات اسهمت في رفع مستويات الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن مشروعات تنموية وخدمية تحققت فيها العدالة في توزيع مكتسبات التنمية المستدامة.

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واشاد المهندس حنيفات خلال رعايته لحفل التكريم الذي نظمه مجمع النقابات المهنية في الطفيلة، بالجهود التي قدمها رئيس واعضاء مجلس محافظة الطفيلة ورئيس مجلس ادارة مؤسسة اعمار الطفيلة الدكتور غازي المرايات، مساء امس الجمعة، مؤكدا أن تجربة مجالس المحافظات ساهمت في لمس المطالب والاحتياجات على ارض الواقع، واوجدت جملة من المشروعات كان لها دورا لرفع سوية الخدمات.


وثمن خطوة النقابات المهنية في الطفيلة، لتكريم ثلة من القيادات المجتمعية الذين اوجدوا مساحات من العطاء والانجاز، داعيا الى ترسيخ وتأصيل ثقافة التكريم في مجتمعنا، تقديرا لمن قدموا جل جهدهم في خدمة مجتمعاتهم.


من جهته، اشار رئيس الهيئة المشرفة على مجمع النقابات المهنية في الطفيلة المهندس علي المصري، خلال الحفل، الى دور مجمع النقابات المهنية التوعوي والثقافي، والمشاركة في صنع القرار والتنمية في الطفيلة عبر التعريف بمزايا المحافظة الاستثمارية ضمن ندوات وورش عمل ومحاضرات يعكف على تنفيذها.
وثمن الرئيس السابق لمؤسسة اعمار الطفيلة ومدير صحتها الاسبق الدكتور غازي المرايات، جهد النقابات في المحافظة، مؤكدا وقوفها الى جانب مطالب المواطنين، وتحقيق تطورات في البنية التنموية.


من جانبه، بين رئيس مؤسسة اعمار الطفيلة، مصطفى العوران، اهمية العمل بتشاركية فاعلة نحو تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين والمحافظة على المنجزات التي تحققت عبر السنوات الماضية .


واثنى على دور رئيس بلدية الطفيلة والمحافظ الاسبق احمد القرعان، في خدمة الطفيلة وتقديم 10 دونمات لمؤسسة الاعمار لإقامة مشروعات عليها.


واشار رئيس مجلس المحافظة الاسبق الدكتور محمد الخصبة، إلى ان المجلس قدم عشرات المشروعات ومنها المدارس التي تم تخفيض نسبة المستأجر منها الى نحو 30 بالمئة، ودعم مشروعات الطرق والزراعة والسياحة ومختلف القطاعات بمبالغ تجاوزت 50 مليونا كانت ذات مساس بتنمية النواحي التعليمية والتنموية والصحية في المحافظة.

 

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