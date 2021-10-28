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وزير الزراعة : حزمة الإقراض الزراعي حققت 5 آلاف فرصة عمل مباشرة

الخميس، 28-10-2021 06:50 م

وزير الزراعة : حزمة الإقراض الزراعي حققت 5 آلاف فرصة عمل مباشرة

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الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، الخميس، إن هذه الحزمة الاقراضية الاخيرة حققت 5 الاف فرصة عمل مباشرة وما يصل إلى 6 الاف فرصة عمل غير مباشرة.

وأضاف الحنيفات، خلال زيارته لعدد من المشاريع الريادية التي تم تمويلها ضمن الحزمة، أنه تم تخصيص 35 مليون دينار من المخصصات الرأسمالية للوزارة كقروض بدون فائدة خصص منها 10 مليون دينار للثروة النباتية من خلال دعم زراعة محاصيل النقص والقطاعات الهامة مثل البذور التي وصل سقف التمويل لقطاع البذور إلى 50 ألف دينار، و 10 مليون دينار لقطاع الثروة الحيوانية وقروض الأعلاف، وأيضا تخصيص 5 مليون لمشاريع الشباب و10 مليون دينار قروض للتنمية الريفية وتمكين المرأة حيث وصل حجم القروض إلى 22 مليون دينار وحقق قطاع التنمية الريفية وتمكين المرأة ما يصل إلى 70% من النجاح في مجمل المشاريع وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة .

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