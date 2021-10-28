إربد: انطلاق فعاليات مهرجان الرمان والمنتجات الريفية الثالث عشر

الوكيل الاخباري - رعى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات مهرجان الرمان والمنتجات الريفية الثالث عشر، والذي نظمته مديرية زراعة محافظة إربد، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).



وقال وزير الزراعة، "أصبح مهرجان الرمان والمنتجات الريفية مطلباً للمنتج والمستهلك على حد سواء، حيث يهدف المهرجان إلى تحقيق أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية، ويعتبر من أهم المهرجانات الزراعية التي تنظم على مستوى المملكة".

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