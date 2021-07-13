الأربعاء 14-07-2021
الوكيل الاخباري

تونس: 157 وفاة و 8473 إصابة جديدة بكورونا

لبنان: أهالي ضحايا مرفأ بيروت يطالبون برفع الحصانة عن المشتبه بهم

ارتفاع منحنى إصابات كورونا بالولايات المتحدة

البحرين تعلق دخول المسافرين من 16 دولة

رئيس البلقاء التطبيقية يعرض لخطة تطوير كلية الزرقاء الجامعية

معهد تدريب السلط يطوّر استخدامات الصلصال الطيني

لجنة الاوبئة : الخطة الحكومية لفتح القطاعات لم تتغير

موازنة محافظة الكرك تغطي 89 مشروعا خدميا وتنمويا

روسيا: اتفاق لإنتاج 300 مليون جرعة سبوتنيك في الهند

الطفيلة: 280 مخالفة عمالية بحق مقاولين ومنشآت

الثلاثاء، 13-07-2021 11:17 م

الطفيلة: 280 مخالفة عمالية بحق مقاولين ومنشآت

720219184455306932684



الوكيل الاخباري - حررت فرق التفتيش في مديرية عمل الطفيلة 280 مخالفة بحق شركات مقاولة تعمل في مجال مشروعات طاقة الرياح في الطفيلة، وغيرها من قطاعات العمل الانشائية، لمخالفتها أوامر الدفاع، وعدم الالتزام بقوانين العمل والعمال.اضافة اعلان


وقال مدير مديرية العمل في الطفيلة عثمان المصري، إن الفرق التفتيشية في المديرية رصدت منذ أزمة كورونا نحو 280 مخالفة اغلبها لشركات تعمل في مجال مشروعات طاقة الرياح في مناطق عدة في الطفيلة وأخرى تمثلت بمخالفة مقاولين في مشروعات إنشائية، لافتا الى أنه جرى تصويب نحو 108 شكاوى معظمها تتعلق برواتب عمالة محلية، فيما تم تسجيل 20 مخالفة أخرى ليست من اختصاص مديرية العمل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
320216141112227350255

رئيس البلقاء التطبيقية يعرض لخطة تطوير كلية الزرقاء الجامعية

ffff

معهد تدريب السلط يطوّر استخدامات الصلصال الطيني

920202713447686668082

لجنة الاوبئة : الخطة الحكومية لفتح القطاعات لم تتغير

7202110205924749926918

موازنة محافظة الكرك تغطي 89 مشروعا خدميا وتنمويا

720211318034949362007

الأردن ضمن قائمة الدول الخضراء للسفر إلى أبو ظبي

6202130192327580647111

اعتماد مؤسسات التعليم العالي تشارك بمؤتمر دولي

أخبار متعلقة
w

شركات أردنية جديدة تنضم لمركز قطر للمال

w

الطفيلة.. مطالبات بسرعة تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية للمساجد

720216231636257627050

حوارية لمناقشة الفرص المتاحة للشركات الاردنية في السوق العراقية

w

مطالبات بإعادة النظر بشروط الابتعاث بجامعة الطفيلة

520217234925767668917

وزارة الأوقاف تنظم لقاءين بالطفيلة والكرك عن التماسك المجتمعي

84b816cd-49c3-4760-b083-bf1f1be6658a

إغلاق 5 منشآت لعدم التزامها بأمر الدفاع 26