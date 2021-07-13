الطفيلة: 280 مخالفة عمالية بحق مقاولين ومنشآت



الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

حررت فرق التفتيش في مديرية عمل الطفيلة 280 مخالفة بحق شركات مقاولة تعمل في مجال مشروعات طاقة الرياح في الطفيلة، وغيرها من قطاعات العمل الانشائية، لمخالفتها أوامر الدفاع، وعدم الالتزام بقوانين العمل والعمال.وقال مدير مديرية العمل في الطفيلة عثمان المصري، إن الفرق التفتيشية في المديرية رصدت منذ أزمة كورونا نحو 280 مخالفة اغلبها لشركات تعمل في مجال مشروعات طاقة الرياح في مناطق عدة في الطفيلة وأخرى تمثلت بمخالفة مقاولين في مشروعات إنشائية، لافتا الى أنه جرى تصويب نحو 108 شكاوى معظمها تتعلق برواتب عمالة محلية، فيما تم تسجيل 20 مخالفة أخرى ليست من اختصاص مديرية العمل.