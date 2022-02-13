الطيران المدني: لم نتلق حتى الآن طلبات لتسيير رحلات عارضة إلى أوكرانيا

الوكيل الإخباري - أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، إن الهيئة لم تتلق حتى الآن أي طلبات من شركات محلية او عالمية لتسيير رحلات عارضة من والى أوكرانيا.

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وقال مستو في حديث لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الأحد، أن الهيئة مستعدة لمثل هذه الحالات استناداً لاتفاقية مشتركة بين الأردن وأوكرانيا تسمح بتفعيل رحلات الطيران العارضة إذا تطلبت الحاجة لذلك، مؤكداً أن دور الهيئة ينحصر في إعطاء الموافقات على طلبات الرحلات العارضة.



وأشار مستو، إلى أن مطارات أوكرانيا تعمل بشكل طبيعي، ويمكن لأي أردني يرغب بالعودة الحجز من كييف إلى إسطنبول ثم إلى عمّان.



وختم مستو أنه لا يوجد طيران مباشر بين عمان وكييف ، إلا رحلة واحدة أسبوعيا تقوم بها شركة اوكرانية.



وكانت دعت وزارة الخارجية، أمس السبت في بيان المواطنين الأردنيين إلى عدم السفر إلى أوكرانيا خلال هذه الفترة، كما أنها دعت المواطنين الموجودين في أوكرانيا إلى مغادرتها.

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