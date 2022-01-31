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الإثنين، 31-01-2022 03:45 م

الطاقة النيابية توصي بتحويل "انقطاع الكهرباء" للقضاء.. والمحاسبة ستكون على 3 مراحل

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الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، فراس العجارمة، الاثنين، إن "التوصية الرئيسية" التي ستصدر عن اللجنة هي تحويل ملف انقطاع الكهرباء عن مناطق في الأردن بينها عمّان إلى القضاء.

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وأضاف خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية؛ لمناقشة انقطاع التيار الكهربائي خلال المنخفض الجوي، أن "المحاسبة ستتم على 3 مراحل، وهي قبل المنخفض وأثناء المنخفض وبعد المنخفض، ولن تكون على ما حدث فقط في أثناء المنخفض، فالأشجار موجودة من عشرات السنوات".


ولفت السواعير إلى أنه "سيتم رفع توصية من اللجنة والنواب بأن يذهب الملف إلى القضاء لتحديد المسؤوليات، ويتحمل كل شخص مسؤوليته عن التقصير الذي حصل أثناء المنخفض الجوي".


"من توصيات لجنة الطاقة، أن تكون هناك شراكة ورقابة على شركات توزيع الكهرباء، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة" وفق السواعير الذي أوضح أنه لا يعقل أن تعمل، وتستلم شركات التوزيع من نفسها الأعمال.

 




 

 


 

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