الأردن يحصل على الموافقة الامريكية لتصدير الكهرباء إلى لبنان والتوقيع الأربعاء القادم

الوكيل الإخباري - علم موقع "الوكيل الإخباري" من مصادر مُطلعة، أن مسودة العقد الذي سوف يُوقع مع لبنان حول "استجرار الكهرباء" بات جاهزاً وبانتظار التوقيع النهائي.

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وأشارت المصادر، إلى أن توقيع الاتفاقية، الذي من المقرر أن يكون يوم الأربعاء القادم، جاء بعد أن حصل الأردن على "الضوء الاخضر" النهائي من الإدارة الامريكية للمضي في المشروع، والذي ستكون سوريا جزء منه عبر استخدام شبكتها الكهربائية المرتبطة مع الأردن ولبنان.



ونوهت المصادر، إلى أن توقيع الاتفاقية سيكون في عمّان، ومن المتوقع أن يكون بمشاركة وحضور الجانب السوري.



ووفقاً لبنود الإتفاق، سيزود الأردن لبنان بـ 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحاً، و250 ميغاواط خلال باقي الأوقات، وستكون شركة الكهرباء الوطنية هي الطرف الأردني المُوقع على الاتفاقية، مع الحكومة اللبنانية والجانب السوري.