العبداللات: الأردن أنجز مراحل مناقشة الاستعراض تمهيدا للاعتماد في مجلس حقوق الإنسان

الوكيل الاخباري- قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبداللات إن الدولة الأردنية استكملت إجراءات استعراض حالة حقوق الإنسان تمهيدا للاعتماد في مجلس حقوق الإنسان، أمام جميع دول العالم التي أشادت بالجهود الحكومية والشراكة الحقيقية بين مكونات الدولة.

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وأوضح العبداللات في افتتاح أعمال اللقاء الذي نظمه مركز الحياة راصد، اليوم الخميس لعدد من الصحفيين، أهمية هذه الآلية الدولية لحماية حقوق الإنسان وإلى مراجعة جميع الأدوات القائمة، والعمل على تطويرها للمضي نحو تحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن.



وبين أن نحو مئة دولة قدمت توصيات للأردن بلغت حوالي 279 توصية، قبلت الدولة الأردنية منها 196 توصية، وأحاطت علما بـــــ 83 توصية، مشيرا إلى أن هذه التوصيات لا تقل أهمية عن تلك التوصيات المقبولة، وهي مدار اهتمام الحكومة من خلال إعادة دراستها وإبلاغ الأمم المتحدة قبل شهر حزيران تمهيدا لاعتمادها من قبل مجلس حقوق الإنسان.



وثمن العبداللات التفاعل بين أجهزة الدولة الحكومية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين والصحفيين وأصحاب المصلحة، والتي تعد نموذجا يحتذى على مستوى العالم، وتحديد الأدوار والمسؤوليات للمرحلة القادمة في إعداد الخطط والبرامج لتنفيذ التوصيات ومتابعتها.



وقال إن الإرادة السياسية العليا في الدولة الأردنية ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني تحرص على تعزيز حقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع منظومة الإصلاح والتحديث.



وأضاف، إنه نتج عن التوجيهات الملكية إقرار منظومة الإصلاح السياسي والاقتصادي ومنظومة الإصلاح الإداري وتحديث القطاع العام، بالإضافة إلى توجيه المركز الوطني لحقوق الإنسان بدراسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية، وتعديل قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن.



وأوضح أن الحكومة أقرت حزمة من التشريعات والسياسات والممارسات تصب مباشرة في تنفيذ الالتزامات والتعهدات أمام الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، حيث تم تعديل نصوص الدستور الأردني، وقانون الأحزاب، وقانون الانتخاب، وإصدار قانون الطفل.