العدالة والإصلاح يدعو الأحزاب للانخراط بمنظومة التطوير الشامل

الوكيل الإخباري - دعا حزب العدالة والإصلاح جميع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية، للانخراط عمليا بمنظومة التحديث والتطوير للمنظومة الإصلاحية الشاملة في إطار الرؤية الملكية الحصيفة والنهج الوطني القويم، كركيزة أساسية لتعزيز المنظومة الديموقراطية على جميع المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

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وأشار الحزب، في بيان، اليوم الأحد، إلى أهمية الإنجازات النوعية والريادية التي حققتها الدولة الأردنية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني في مسيرة التطور والبناء على جميع المستويات الوطنية والثقافية والتكنولوجية الكبرى التي تخضع لقواعد الانتاج الكبير في سياق الاستراتيجية الوطنية للنهضة الشاملة التي يقودها جلالته سعيا لتذليل الصعاب التي تقف أمام تحقيق النهضة الشاملة.



ولفت إلى أهمية عمل المؤسسات والسلطات الدستورية بجميع اختصاصاتها باستراتيجية الدولة الأردنية القائمة على ترسيخ أركان الدولة ديمقراطيا في سياق المنظومات الإصلاحية الشاملة لدعم وبناء نظام إصلاحي شامل.



وأكد الأمين العام للحزب نظير عربيات، ان الحزب سيقدم اسهامات مدروسة لمجموعة متنوعة من القضايا الرئيسية المتعلقة بالنهج الديمقراطي والعمل الحزبي، وذلك كاسهام وطني مسؤول في بناء الحاضر على أساس إرث ثقافي ديموقراطي في سياق مشروعات مستقبلية تغلب المصلحة الوطنية وتحقق الانجازات في مختلف السياقات عبر الانخراط في برامج ذات أهمية.