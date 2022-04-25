الملك لماكرون : الأردن مُلتزم بالعمل معكم من أجل الاستقرار

الوكيل الإخباري - قدم جلالة الملك عبدالله الثاني التهاني للرئيس الفرنسي امانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا.

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وكتب جلالة الملك عبر تويتر اليوم الاثنين: "أحر التهاني لصديقي العزيز إمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا".



وأضاف جلالته في التغريدة :" الأردن ملتزم بالعمل معكم من أجل الاستقرار والازدهار الإقليمي والعالمي وتعزيز علاقاتنا الثنائية" .



وفاز ‫إيمانويل ماكرون للمرة الثانية بالانتخابات ‫الرئاسية الفرنسية التي انتهت أمس الأحد.

Warmest congratulations to my dear friend @EmmanuelMacron on his re-election as President of France. Jordan remains committed to working with you towards regional and global stability and prosperity, as we continue to advance our bilateral relations April 25, 2022

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