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الملك يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه

الإثنين، 25-04-2022 04:36 م

الملك لماكرون : الأردن مُلتزم بالعمل معكم من أجل الاستقرار

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الوكيل الإخباري - قدم جلالة الملك عبدالله الثاني التهاني للرئيس الفرنسي امانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا.

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وكتب جلالة الملك عبر تويتر اليوم الاثنين: "أحر التهاني لصديقي العزيز إمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا".


وأضاف جلالته في التغريدة :" الأردن ملتزم بالعمل معكم من أجل الاستقرار والازدهار الإقليمي والعالمي وتعزيز علاقاتنا الثنائية" .


وفاز ‫إيمانويل ماكرون للمرة الثانية بالانتخابات ‫الرئاسية الفرنسية التي انتهت أمس الأحد. 


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