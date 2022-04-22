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الجمعة، 22-04-2022 05:57 م

وقفات احتجاجية في عدة محافظات تندد بالانتهاكات الإسرائيلية بالقدس

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الوكيل الإخباري - انطلقت ظهر اليوم الجمعة، وقفات احتجاجية في عمان والعديد من محافظات المملكة، للتنديد بالاعتداءات والممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، والاعتداء على المصلين والمرابطين فيه.

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وطالب آلاف المشاركين بالوقف الفوري لانتهاك حُرمة المسجد الأقصى من قبل المستوطنين والمتطرفين وشرطة الاحتلال، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لحماية المقدسات لدعم صمود الفلسطينيين المرابطين والعزل الذين يتعرضون يوميا للاعتداء.


وندد المشاركون بالاستفزازات الإسرائيليّة اليومية في المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مشيدين بدور جلالة الملك عبدالله الثاني الوصي على المقدسات الإسلامية، وموقفه القوي في مواجهة أي محاولات للتقسيم المكاني والزماني في المسجد الأقصى.


ورفع المشاركون شعارات تدعو إلى موقف عربي جامع وقوي يُنهي حالة العدوان اليومي التي لا تكاد تنتهي بحق المسجد الأقصى الذي يعاني من الإجراءات التهويدية التي تدعمها حكومة الاحتلال. واستنكروا اقتحامات بيوت الصائمين دون أي اعتبار للأعراف والقوانين الدولية الإنسانية.

 




 

 


 

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