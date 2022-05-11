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الأربعاء، 11-05-2022 05:43 م

العرموطي: حق التجمع السلمي منصوص عليه في الدستور

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الوكيل الاخباري - أكد المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي أن الحق في التجمع السلمي منصوص عليه في الدستور الأردني، مشيرا الى أن هذا الحق ينال نصيبا وافرا من التقرير السنوي للمركز من حيث الرصد والمتابعة.

وقال العرموطي خلال لقائه اليوم الأربعاء المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي، كليمان نيالتسوسي بحضور عدد من ممثلي هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني (همم)، إن المركز الوطني لحقوق الإنسان، معني بمراقبة ورصد الحق في التجمع السلمي، وآلية التعامل مع هذا الحق وفقا لمقتضيات القانون.

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