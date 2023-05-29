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الإثنين، 29-05-2023 06:38 م

العقبة : اطلاق كتيب بعنوان "رفيحي الحسين" بمناسبة زفاف ولي العهد

العقبة


الوكيل الاخباري -أطلق شابان من مدينة العقبة مبادرة لكتيب بعنوان "رفيحي الحسين" يتضمن رسائل تهنئة من شباب محافظة العقبة إلى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والآنسة رجوة ال سيف، بمناسبة زفافهم المبارك.

ويتضمن الكتيب رسائل شبابية عفوية محملة بأجمل عبارات التهنئة النابعة من القلب لسمو ولي العهد، ممزوجة بالولاء والانتماء للعائلة الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.

وجاء عنوان الكتيب "رفيحي الحسين" نسبة إلى الرقصة الشعبية الرفيحي "العرضة" العقباوية التي تحوي أبياتا من القصيد تؤدى خلال الأعراس والمناسبات الوطنية.

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