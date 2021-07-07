العقبة: المنافسة والأحوال الجوية ساهما بوقف رحلات روسية

الوكيل الاخباري -

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قال نائب رئيس مجلس المفوضين مفوض السياحة شرحبيل ماضي إن السلطة تعمل بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة على دراسة زيادة الحوافز المقدمة لوكلاء السياحة المعنيين باستقطاب السياح من روسيا بما يضمن تسهيلات أكثر لبقاء الجسر الجوي الروسي نحو مدينة العقبة.وأشار إلى أن المنافسة الكبيرة في جذب السياح والأحوال الجوية ساهما بوقف بعض الرحلات الجوية من روسيا، مؤكدا أن السلطة وهيئة تنشيط السياحة ستعيدان النظر في الحوافز المقدمة إلى وكلاء الفنادق بالاتفاق مع مشغلي مكاتب السفر السياحية لإعادة تدفق السياح إلى مدينة العقبة.