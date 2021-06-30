القطاع السياحي مستعد لتطبيق متطلبات وبرتوكولات صحية معلنة من قبل الحكومة

الوكيل الإخباري -

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قال رئيس جمعية الفنادق السياحية، عبد الحكيم الهندي، الأربعاء، إنّ القطاع السياحي مستعد لجميع المتطلبات الصحية من إجراءات وبروتوكلات المعلنه من قبل الحكومة.وأضاف الهندي،لإحدى القنوات المحلية، أن "هناك اقبال كبير وواضح على السياحة الداخلية، داعيا تقليل الإجراءات لرفع الاقبال على السياحة.وأشار، إلى أن نسبة اشغال الفنادق في العقبة والبحر الميت نحو 60 - 65%، حيث تعمل الفنادق حاليا بطاقة استيعابية 70%.وبين، أن القطاع السياحي بدء يتعافى مع العودة التدريجية، لافتا إلى أن معظم الفنادق تعتمد على المرافق الداخلية؛ "النوادي الصحية، قاعات الافراح، المطاعم، وبرك السباحة".وأوضح الهندي، ان الاعتماد على السياحة الداخلية "مناسب"، لكن مطلوب أن يكون هناك سياحة خارجية.