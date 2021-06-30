مساعٍ حكومية لجعل جرش وجهة سياحية عالمية

الوكيل الإخباري -

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أكد وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، خلال عرض خطة تطوير السياحة في محافظة جرش للأعوام (2021 -2025)، اهتمام الوزارة بتطوير المنتج السياحي والسعي لتكون جرش وجهة سياحية عالمية.وقال الفايز لوكالة الانباء الاردنية (بترا) “إن وزارة السياحة تعمل مع جميع الشركاء من اجل وضع خارطة طريق وخطط عملية قابلة للتطبيق على ارض الواقع للنهوض بالقطاع السياحي بالمحافظة”، مؤكدا دعم الخطط التي أعدتها الوزارة بالتشاركية مع المعنيين والمهتمين بالقطاع السياحي، وضرورة العمل على تحقيق محاورها ودعمها.ولفت إلى أن محافظة جرش تعد كنزاً أثرياً سياحيا يستحق الكثير من العمل، مضيفا “علينا العمل جميعا بروح الفريق الواحد لتنفيذ وتطبيق المحاور ذات الأولوية بالخطة، والسعي الحثيث لعودة السياحة الى ما كانت عليه قبل الجائحة”.واشار الفايز الى أن عرض الخطة امام المعنيين في المحافظة يأتي للتوافق عليها لتكون خارطة الطريق لتطوير القطاع وربط المواقع الأثرية مع بعضها، ووضع أولويات للعمل على تنفيذها، مبينا أن الوزارة ستقوم بوضع مؤشرات مالية وزمنية للقياس عليها في تحديد المخصصات المالية لتنفذ بعض المحاور.من جهته، عرض محافظ جرش الدكتور فراس ابو قاعود، أهم القضايا التي يعاني منها القطاع السياحي، وطالب الوزارة بأن ترى الاستراتيجية النور في القريب العاجل وان تكون خطة تطوير السياحة باكورة احتفالاتنا بمئوية الدولة.وقدم مساعد الامين العام للوزارة ايمن ابو خروب، عرضا لأهم محاور خطة التطوير وأولويات تنفيذها والتحديات والفرص الاستثمارية.وعبر أعيان ونواب المحافظة خلال مداخلاتهم عن أملهم بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة، وتحديد مدة التنفيذ، كما طالبوا بان تكون فعاليات مهرجان جرش على امتداد السنة.وزار الفايز مركز زوار جرش، واطلع على مختبر التصنيع الرقمي المتنقل بالمركز، الذي تنفذه أورنج الأردن بالشراكة مع “لومينوس شمال ستارت”، لتزويد الشباب بمهارات وأدوات التصنيع الرقمي لتعزيز فرصهم في سوق العمل والريادة.كما تحدث الوزير مع فريق عمل المختبر عن التدريب المجاني في مجالات التصنيع الرقمي مثل تطوير الويب، التصميم والقص المدعّم بالتكنولوجيا، المسح الضوئي والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتصميم وتصنيع الألواح الإلكترونية والبرمجة.يشار الى ان تشكيل لجنة تطوير السياحة في جرش جاء بتوجيه من وزير السياحة والاثار وبمبادرة من محافظ جرش وبالتعاون مع نواب المحافظة والشركاء المعنيين فيها، حيث تم عقد العديد من ورش العمل والاجتماعات.وخلصت اللجنة الى 10 محاور أساسية في تطوير البنية التحتية والخدمات الاساسية، وتطوير المواقع السياحية والأثرية ونقاط الجذب السياحي، وتطوير المسارات السياحية، والفرص الاستثمارية السياحية، وقصة المكان وهوية جرش، والتدريب والتأهيل والتوعية السياحية والخدمات الالكترونية والفعاليات والأنشطة والخارطة السياحية لمحافظة جرش والتسويق والترويج، على ان يتم متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية من خلال مجلس من الخبراء في مجال السياحة برئاسة وزير السياحة والاثار وعضوية ممثلين عن الشركاء من الدوائر المعنية وهيئات المجتمع المدني.