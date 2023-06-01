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الخميس، 01-06-2023 09:06 م

العقبة تحتفل بزفاف سمو ولي العهد

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الوكيل الإخباري - احتفلت الفعاليات الشعبية والرسمية في محافظة العقبة مساء اليوم الخميس بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الأميرة رجوة الحسين، وذلك في ساحة الثورة العربية الكبرى وسط مدينة العقبة.

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وبدأت الاحتفالات بفقرات فنية ومسيرات تحمل الأعلام الأردنية وصور جلالة الملك تقدمتها ثلة من الخيالة يرتدون الشماغ الأردني الأحمر ويحملون علم الثورة العربية الكبرى.


وأدت فرقة الكرك للفنون الشعبية وصلات غنائية وأناشيد وطنية، فيما عرضت فرقة الرمثا للفنون لوحات فنية ورقصات شعبية وقدم الفنانان أحمد عبنده ومجد أيوب وصلات غنائية تغنت بالعرس الهاشمي وفرح الأردنيين بزفاف سمو ولي العهد.

 

 




 

 


 

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