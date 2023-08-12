العلمية الملكية تبدأ بتنفيذ مشروع الكيمياء الخضراء

الوكيل الاخباري - بدأت الجمعية العلمية الملكية بتنفيذ مشروع الكيمياء الخضراء بالشراكة مع جامعة ييل الأميركية بإشراف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية من خلال وحدة الإنتاج الأنظف في الجمعية وبالتعاون مع وزارة البيئة وبتمويل من مرفق البيئة العالمي.



ويهدف المشروع ضمن خطة عمله حتى عام 2028 إلى تطبيق مبادئ الكيمياء الخضراء لمساعدة الدول المشاركة ومن ضمنها الأردن في تعزيز ريادة الأعمال الخضراء، وتحفيز أعمال البحث والابتكار الخضراء نحو الاستدامة، بما يحقق أهداف الاقتصاد الدائري.



كما يهدف المشروع إلى تقديم حلول مستدامة للحد من الآثار الصحية والبيئية لإستعمال المواد الكيميائية الخطرة في الصناعة والتقليل من انبعاثات غازات الدفيئة.

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