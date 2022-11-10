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الخميس، 10-11-2022 03:37 م

العلمية الملكية تسعى لإيجاد حلول مبتكرة للأمن المائي

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الوكيل الإخباري- وقعت الجمعية العلمية الملكية اتفاقيات مع 7 شركات أردنية ناشئة، لتنفيذ نماذج ريادية في مجال التقنيات المائية والزراعية الحديثة.

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وقالت الجمعية، في بيان اليوم الخميس، إن الاتفاقيات تأتي ضمن مشروع توسيع نطاق الابتكار في مجال إدارة المياه من أجل الأمن المناخي في شمالي الأردن المنفذ من قبل الجمعية العلمية/ مركز المياه والبيئة والتغير المناخي، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن بمحافظتي جرش والمفرق.


ويهدف المشروع إلى تنفيذ مشاريع ريادية للأمن المائي في محافظتي جرش والمفرق من خلال العمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد المعنيين بالابتكار في قطاع المياه وتمكينهم في مجال تعزيز البيئة العامة للسوق المحلية والمساهمة في وضع حلول مبتكرة للوصول إلى الأمن المائي.


كما يهدف إلى توفير فرص عمل إضافية للاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المضيفة لهم في المفرق وجرش.

 

 




 

 


 

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