الإثنين 16-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حالات يتم فيها استبعاد أسر من الدعم النقدي الموحد

روسيا: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية وقصف 325 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية

ترجيح إعلان أسماء المقبولين للحج نهاية الاسبوع الحالي او بداية الاسبوع المقبل

أسعار الذهب محلياً

الدغمي: مسار التحديث السياسي يؤسس لتشكيل حكومات برلمانية

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الطفيلة - أسماء

قتلى وجرحى بإطلاق نار في البرازيل

الخارجية تدين التفجير في وزيرستان الباكستانية

لحظة خروج الملك السعودي من المستشفى- فيديو

ارتفاع حجم التداول العقاري بالأردن 1% خلال نيسان الماضي

الإثنين، 16-05-2022 09:32 ص

العلوم والتكنولوجيا تستحدث منحة دراسية باسم أبو عاقلة

شيرين


الوكيل الإخباري - قررت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، الاثنين، استحداث منحة في مجال الدراسات العليا في كلية العمارة والتصميم باسم الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

اضافة اعلان


وقال رئيس الجامعة خالد السالم، في بيان، إن الجامعة ستطلق اسم الشهيدة على أحد المراسم في كلية العمارة والتصميم.


وأضاف، أن تخصيص هذه المنحة جاء "تخليدا لذكرى الشهيدة أبو عاقلة التي دفعت حياتها ثمنا لنقل الحقيقة، ولإخلاصها وتفانيها في عملها، الذي كان له الدور الكبير في تغطية الأحداث وإيصال الصورة للعالم على مدار سنوات عديدة.
وأشار البيان إلى أن الشهيدة أبو عاقلة التحقت في بداية دراستها الجامعية بقسم الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، لتكمل بعدها دراستها في تخصص الصحافة والإعلام في جامعة اليرموك.


واستشهدت المراسلة الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة صباح الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في أثناء تغطيتها لاقتحام الاحتلال مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية.


أطلق جنود الاحتلال الرصاص على الزميلة أبو عاقلة (51 عاما)، رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميز الصحفيين عن غيرهم في التغطيات.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2 (2)

حالات يتم فيها استبعاد أسر من الدعم النقدي الموحد

3-1596279306

ترجيح إعلان أسماء المقبولين للحج نهاية الاسبوع الحالي او بداية الاسبوع المقبل

4202224165453516085052

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الطفيلة - أسماء

دائرة-ضريبة-الدخل-والمبيعات-2020701

الضريبة توضح: الاقتطاع من راتب المُكلف لا يعفي من تقديم الإقرار

صنعا

انطلاق أول رحلة من مطار صنعاء إلى عمان بعد توقف 6 سنوات

572631

هام من الغذاء والدواء لمرضى الربو خلال الأجواء المغبرة