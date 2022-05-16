العلوم والتكنولوجيا تستحدث منحة دراسية باسم أبو عاقلة

الوكيل الإخباري - قررت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، الاثنين، استحداث منحة في مجال الدراسات العليا في كلية العمارة والتصميم باسم الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

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وقال رئيس الجامعة خالد السالم، في بيان، إن الجامعة ستطلق اسم الشهيدة على أحد المراسم في كلية العمارة والتصميم.



وأضاف، أن تخصيص هذه المنحة جاء "تخليدا لذكرى الشهيدة أبو عاقلة التي دفعت حياتها ثمنا لنقل الحقيقة، ولإخلاصها وتفانيها في عملها، الذي كان له الدور الكبير في تغطية الأحداث وإيصال الصورة للعالم على مدار سنوات عديدة.

وأشار البيان إلى أن الشهيدة أبو عاقلة التحقت في بداية دراستها الجامعية بقسم الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، لتكمل بعدها دراستها في تخصص الصحافة والإعلام في جامعة اليرموك.



واستشهدت المراسلة الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة صباح الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في أثناء تغطيتها لاقتحام الاحتلال مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية.



أطلق جنود الاحتلال الرصاص على الزميلة أبو عاقلة (51 عاما)، رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميز الصحفيين عن غيرهم في التغطيات.

